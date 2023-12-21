В АКОРТ заявили, что торговые сети смягчают рост отпускных цен для конечного покупателя

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, широкий ассортимент и значительное число промо-акций позволяют сохранить предложения по привлекательным ценам в рамках базовых категорий продукции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Рост закупочной стоимости товаров не транслируется одномоментно на полку, торговые сети смягчают этот процесс для конечного покупателя. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма ряда производителей сообщила, что производители и дистрибуторы уведомили ретейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров - от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.

"Торговые сети - члены АКОРТ регулярно получают подобные уведомления от поставщиков товаров в разных категориях. Каждое из них внимательно анализируется и принимается только в том случае, если для корректировки стоимости есть объективные основания. В случае принятия повышения закупочной стоимости она не транслируется одномоментно на полку. Торговые сети максимально смягчают этот процесс для конечного покупателя, ориентируясь на обеспечение ценовой доступности для наиболее востребованных товаров", - сказал Караваев.

Он также отметил, что широкий ассортимент и значительное число промо-акций позволяют сохранить предложения по привлекательным ценам в рамках базовых категорий продукции. "При этом и сети, и поставщики, и регулятор прикладывают совместные усилия, чтобы не допустить необоснованного повышения цен", - добавил председатель президиума АКОРТ.

В то же время зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал ТАСС, что рост цен на сырье, логистику и другие материально-технические ресурсы для производства продовольственных товаров наблюдается по многим категориям, что влияет на себестоимость производства продукции.

При этом, по его словам, поставщики не заинтересованы в необоснованном росте цены, так как это грозит им потерей товарооборота.