Директор строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии уверен, что Siemens останется в этом проекте

Виталий Полянин также заявил, что компания вместе с Framatome изготовит для проекта автоматическую систему управления технологическими процессами

ПАКШ /Венгрия/, 21 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Новый руководитель строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии Виталий Полянин убежден, что германская компания Siemens не выйдет из этого проекта и вместе с французской Framatome изготовит для него автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУ-ТП).

"Сейчас есть некая неопределенность, но думаю, что в ближайшие месяцы мы вместе с венгерским заказчиком все вопросы с Siemens уладим. Я просто уверен, что они будут участвовать в нашем проекте", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В соответствии с соглашением, подписанным с Росатомом, консорциум в составе Framatome и Siemens должен изготовить АСУ-ТП для второй очереди АЭС в Пакше. Однако правительство ФРГ по политическим причинам отказывается выдать Siemens экспортную лицензию для участия в этом проекте. Венгрия неоднократно выражала возмущение по этому поводу, отмечая, что подобные действия можно расценивать "как посягательство на суверенитет" страны.

Тем не менее Полянин считает, что эту ситуацию можно будет урегулировать. "Необходимо сделать качественное технологическое задание на разработку АСУ-ТП и подготовить все документы, чтобы получить лицензию на ее изготовление. Думаю, что, как только мы это сделаем, все вопросы с Siemens будут решены", - отметил руководитель проекта.

Система должна быть европейской

При сооружении АЭС в России используются автоматические системы управления отечественного производства, которые хорошо себя зарекомендовали на современных энергоблоках. "Однако венгерский заказчик в свое время однозначно сказал, что АСУ-ТП для него должна быть европейской", - уточнил Полянин, занимающий также пост вице-президента компании "Росэнергоатом".

Он сообщил, что систему управления обязательно нужно иметь на пятом энергоблоке в 2028 году, потому что к этому времени там планируется завершить основное строительство и начать подготовку к монтажу оборудования и пуско-наладочным работам. "Так что пять лет у нас еще есть", - добавил директор проекта.

АЭС "Пакш", построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Рядом с ними должны быть построены пятый и шестой энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. Москва подтвердила готовность финансировать проект "Пакш-2", который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4,4 тыс. мегаватт.