Силуанов: Россия "симметрично" ответит на конфискацию ее активов в Европе

У РФ остаются обязательства по бумагам и дивидендам "перед иностранными контрагентами из недружественных стран", напомнил министр финансов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия ответит на конфискацию ее активов в Европе "симметрично", сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", - сказал Силуанов.