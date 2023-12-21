21 декабря, 07:38

Минфин внес около 30 компаний в список для возможной приватизации

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Глава министерства Антон Силуанов сообщил, что перечень находится в правительстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин России внес в правительство перечень с крупными компаниями для возможной приватизации, в списке находится примерно 30 компаний.

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Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30", - сказал он. 

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