В Росатоме заявили, что санкции мешают решению финансовых вопросов при создании "Пакш-2"

Новый директор проекта, вице-президент компании "Атомстройэкспорт" Виталий Полянин также отметил, что санкции не вызывают проблем с материалами и оборудованием для строительства АЭС

ПАКШ /Венгрия/, 21 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Западные санкции не вызывают проблем с материалами и оборудованием для строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием Росатома, но затрудняют решение финансовых вопросов. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС новый директор проекта, вице-президент компании "Атомстройэкспорт" Виталий Полянин.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то нехватка материалов и оборудования для сооружения второй очереди атомной станции в Пакше из-за санкций, он сказал: "На данном этапе пока нет". Полянин напомнил, что на этот проект не распространяются ограничения Евросоюза. В то же время "санкции доставляют некоторые сложности в части, связанной с финансовыми вопросами", но они успешно решаются, добавил руководитель проекта.

Он отметил, что основное оборудование, в том числе реакторная установка, для АЭС "Пакш-2" изготавливается в России на предприятиях Росатома, который не находится под санкциями. "Мелкое оборудование будем заказывать в европейских странах. Не думаю, что они будут мешать венгерской стороне реализовывать этот проект. Мы видим, как венгерская сторона успешно работает с Еврокомиссией и Европарламентом именно в направлении исключения санкций в отношении Росатома", - сказал Полянин.

АЭС "Пакш", построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Рядом с ними должны быть построены пятый и шестой энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. Москва подтвердила готовность финансировать проект "Пакш-2", который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4,4 тыс. мегаватт.