РФ нарастит к 2050 году долю АЭС в энергобалансе до 25%

Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что также страна снизит угольную генерацию до 8%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия планирует к 2050 году сделать энергобаланс страны более низкоуглеродным, поэтому вырастет доля атомной генерации с нынешних 19% до 24-25%, а доля угля сократится с 13-14% до 8%. Об этом сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Кириллу Позднякову в его авторской передаче на НТВ.

"Атомная энергетика - это низкоуглеродный источник энергии, сегодня (ее доля составляет) 19%, считаем, что ее можно увеличить почти до 24-25%. Это к 2042-2050 годам", - сказал он.

По словам министра, доля газовой генерации сейчас составляет 47%, а к 2030 году она будет увеличена до 50%, но к 2050 году снизится до 40%, хотя объемы газовой генерации и будут расти.

"Сам объем производства энергии будет другой, (выработка энергии из) газа постоянно нарастает. Из-за того, что мы атом увеличим, соотношение меняется", - пояснил Шульгинов.

Глава Минэнерго также сообщил, что доля угля снизится с нынешних 14% до 8%, при этом увеличится доля возобновляемых источников энергии.