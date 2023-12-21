В Астрахани откроют 14 точек продаж куриных яиц по цене ниже рыночной

В одни руки будут отпускать продукцию количеством не более 30 штук

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области с пятницы открывают 14 точек продаж куриных яиц местного производства по цене ниже рыночной на торговых площадках, расположенных в спальных районах Астрахани. В одни руки будет осуществляться отпуск продукции количеством не более 30 штук, сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

"В целях исключения возникшей социальной напряженности в трудовом секторе властями Астраханской области совместно с администрацией города Астрахани проработан вопрос организации продаж яйца куриного на торговых площадках Астрахани. Так, в уже в традиционно сложившихся местах с высокой покупательской проходимостью, расположенных в спальных районах города на действующих ярмарочных и дополнительных городских площадках для проведения выездной торговли, птицефабрики Астраханского региона представят свою продукцию по цене ниже рыночной в зависимости от категории яиц. С учетом сохраняющегося спроса решено организовать 14 точек продаж куриного яйца, которые будут работать попеременно с 09:00 до 12:00 в период с 22 по 24 декабря и с 28 по 30 декабря", - сказал Волынский.

В случае повышенного покупательского спроса число точек продаж будет увеличено, отметил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, адреса точек продаж яиц будут размещены на официальном сайте министерства.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. В Астраханской области действуют три специализирующиеся на производстве яиц птицефабрики: "Харабалинская", "Владимировская" и "Степная", которые, по информации властей, полностью удовлетворяют потребности жителей региона в этом виде продукции.

13 декабря пресс-служба Минсельхоза РФ сообщила, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриных яиц, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. В министерстве отмечали, что яйца будут поставляться в страну из Азербайджана и Турции. По прогнозам ведомства, стабилизация цен на яйца ожидается в ближайший месяц.