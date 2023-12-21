Skillbox запустит первый в России "цифровой колледж" в режиме онлайн

Образовательная платформа вложит около 150 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Образовательная платформа Skillbox запустит полностью дистанционный платный "цифровой колледж", в который вложит около 150 млн рублей, сообщила ТАСС платформа. Первоначально в нем будут обучать дизайну и IT, так как это наиболее популярные направления. В целом же задача состоит в том, чтобы дать студентам качественное среднее профессиональное образование онлайн.

Первые направления - "Программирование" и "Графический дизайн". Skillbox, которая входит в VK, ожидает тысяч студентов, которые ранее сталкивались с ограничениями традиционных форм образования. Обучение проходит на образовательной платформе в группах до 30 человек в зависимости от программы. Формат - вебинары и предварительно записанные лекции, средняя нагрузка студента в день - от четырех до шести часов.

За каждой группой закреплен куратор, который следит за успеваемостью и консультирует студентов. В обучение внедрена балльно-рейтинговая система для оценки усваиваемости, посещаемости, выполнения домашних заданий и активности в целом.

По окончании колледжа выпускники получают дипломы, а также возможность продолжить обучение по той же специальности в вузе без дополнительной сдачи ЕГЭ. Сессии в колледже проходят дистанционно.

Приемная кампания на программы колледжа начинается 20 июня 2024 года и продлится до 30 августа 2024 года на программы очной формы обучения, на очно-заочные - до 30 ноября. Эти две программы отличаются количеством контактных часов с преподавателем.