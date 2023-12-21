Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

Также в ходе исследования обнаружили фальсификат

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскачество провело исследование икры лососевых и обнаружило кишечную палочку в продукции под брендами "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", Royal Black, "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента". Об этом сообщили ТАСС в организации.

"В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре торговых марок "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", Royal Black, "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", - говорится в сообщении.

Эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Продукция закупалась как фасованная, так и на развес. Нарушения по части микробиологической обсемененности выявлены в икре "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача" и в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Тяжелых металлов и личинок паразитов в икре не обнаружено. Запрещенный консервант уротропин также не зафиксирован, рассказали в Роскачестве.

Однако в ходе исследования был обнаружен фальсификат. Хотя почти все исследованные товары не имели видовой подмены (только три торговые марки не указали вид рыбы), один производитель - "Киржачский консервный завод" - вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную. Процентное соотношение настоящей и имитированной икры на банке не указано. После замечаний Роскачества производитель вынес на лицевую сторону этикетки надпись "Икорное рыбное изделие".

Эксперты также проверили икру на вкус, запах, консистенцию, вид икринок, наличие посторонних примесей. Посторонний кисловатый запах был в одном образце. Шесть товаров имели привкус горечи и остроты либо отдавали окислившимся маслом. Несоответствия по консистенции икры были у восьми товаров. По итогам исследования три товара признаны соответствующими и обязательным, и опережающим требованиям Роскачества. Икра "Очень" и "Русское море" претендуют на присвоение российского знака качества, а производитель икры "Тунайча" вновь подтвердил право наносить на этикетку этот знак.

Реакция производителей

По итогам исследования Роскачество провело масштабную работу с производителями и торговыми сетями. Производитель икры "Меридиан" сообщил о проведении корректирующих мероприятий, сейчас продукция находится на повторном исследовании. Производители икры "Корсаков" и "Авача" также реализовали план корректирующих мероприятий и усилили контроль за качеством выпускаемой продукции. Производитель икры "Камчатское море" сообщил, что выявленное нарушение - единичный случай, и направил план корректирующих мероприятий. Производитель икры "Форвард-С" уведомил о готовности проведения повторных испытаний. Производитель икры "Лента" провел внеплановый санитарный день на производстве с дезинфекцией предприятия и повторный инструктаж с сотрудниками.