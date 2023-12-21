ЦБ отметил в 2023 году рост жалоб на навязывание кредиторами дополнительных услуг

Как отметили в Центробанке, наименьшее число жалоб зафиксировали в июне - июле

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Среднее значение объемов навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита в 2022-2023 годах росло, в этом году жалоб на навязывание больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута в ходе IX банковской юридической конференции.

"Среднее значение объемов навязывания [в 2022-2023 годах] постоянно росло, и, к сожалению, в этом году это тоже рост. если смотреть по жалобам по сравнению с прошлым годом. Может быть на излете старого закона кто-то пытается что-то успеть заработать", - сказал Мамута.

Согласно представленной им презентации, наименьшее число жалоб в 2023 году на навязывание допуслуг ЦБ зафиксировал в июне - июле (около 450), наибольшее - в марте (600) и октябре (около 650). В 2022 году наименьшее число жалоб поступило в мае (чуть более 350), а наибольшее - в феврале (почти 600).

Мамута отметил, что в рамках нового закона о потребительском кредите ЦБ надеется увидеть изменение бизнес-модели продаж в кредитных организациях. "Мы знаем, что многие банки, не дожидаясь вступления закона в силу, перестраивают свои модели продаж. Некоторые банки заявили о том, что они будут разносить по времени предоставление кредита и предложение человеку допуслуг, причем предложение допуслуг будет происходить уже после оформления кредита", - добавил он.

Новая редакция закона о потребительском кредите

С 21 января 2024 года в РФ вступит в силу новая редакция закона о потребительском кредите, где меняется механизм отказа от допуслуг - период охлаждения, в рамках которого можно отказаться от дополнительных услуг, продлевается с 14 до 30 дней. Также на кредитора возлагается обязанность уведомить заемщика о том, что он вправе отказаться от допуслуг и может сделать это электронным путем.

Кроме этого, вступают в силу требования к раскрытию информации на сайтах кредитных организаций, которые обязывают раскрывать размер полной стоимости кредита.

Уже с 23 октября начал действовать закон, который запрещает банкам и МФО указывать только привлекательные процентные ставки по кредитам, но сейчас он применяется только к рекламе финансовых продуктов на сторонних сайтах.