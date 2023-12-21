ВС РФ обязал DNS выдать товары, купленные из-за ошибки на сайте в десятки раз ниже их цены

Согласно материалам дела, житель Курганской области приобрел на сайте dns-shop.ru восемь товаров на сумму около 26 тыс. рублей, но при обработке заказа в магазине выяснили, что цена была указана ошибочно, после чего аннулировали покупку и вернули деньги

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ обязал пересмотреть дело, по которому магазин розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, DNS отказался выдавать товары, купленные в десятки раз дешевле их стоимости из-за ошибки на интернет-сайте компании. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда <...> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - постановил Верховный суд, рассмотрев жалобу покупателя.

Согласно материалам дела, житель Курганской области приобрел на сайте dns-shop.ru восемь товаров на сумму около 26 тыс. рублей, но при обработке заказа в магазине выяснили, что цена была указана ошибочно и рыночная стоимость купленного в десятки раз выше. Магазин аннулировал покупку и вернул деньги, но покупатель обратился в суд с требованием исполнения оферты.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца. "Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, исходил из того, что договор между сторонами заключен с момента выдачи потребителю кассового чека, подтверждающего оплату товара, в связи с чем у ответчика возникла обязанность передать истцу приобретенные им товары", - говорится в материалах дела. Магазин обжаловал это решение и добился его отмены в апелляционной и кассационной инстанциях. "Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что договор между сторонами не был заключен в отсутствие подтверждения заказа ответчиком и при несогласовании цены товара", - отметил Верховный суд в своем решении.

Рассмотрев жалобу покупателя, Верховный суд счел, что апелляционная и кассационная инстанция неверно трактовали нормы Гражданского кодекса. "При дистанционном способе продажи товаров продавец обязан разместить на сайте публичную оферту и обеспечить возможность ознакомления с ней потребителей. Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе", - указано в решении суда. Верховный суд отменил решения, которыми покупателю отказано в исполнении его требований, дело направлено на пересмотр.