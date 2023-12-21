Минтранс ведет работу по аккредитации самолетов "России" для полетов в Пекин

Как отметили в ведомстве, мощностей группы "Аэрофлот" достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров "России"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ ведет работу с китайскими авиавластями по рейсам авиакомпании "Россия" в Пекин, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. При этом там отметили, что мощностей группы "Аэрофлот" достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров "России".

"С целью продолжения выполнения полетов авиакомпании "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов. Провозных емкостей (а именно - аккредитованных в авиавластях Китая самолетов) группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия", - отметили в Минтрансе РФ.

Накануне источники ТАСС заявили, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Позже стало известно, что авиакомпания "Россия" обратилась за помощью в Минтранс РФ из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. Перевозчик получил от Китая подтверждение аэропортов слотов, но позже аэропорт Дасин уведомил авиакомпанию об отказе в приеме и обслуживании рейсов.