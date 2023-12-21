Forbes составил рейтинг перспективных зарубежных стартапов с основателями из РФ

Первое место занял американский стартап Truv, который занимается верификацией данных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Американский стартап Truv, который занимается верификацией данных, занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге перспективных стартапов с российскими основателями.

Бывший директор по продукту площадки Carta Кирилл Клоков и основатель сервиса мониторинга соцсетей Opiner, бывший инженер Apple Илья Четверкин запустили проект в 2020 году. Оба основателя - выпускники МГУ. С 2020 года Truv привлек в двух "публичных раундах" суммарно $28,5 млн, рассказал Forbes Клоков. По его словам, оценка Truv в последнем раунде составила $100 млн.

Forbes пояснил, что решения этого стартапа позволяют компаниям проверять доход или историю трудоустройства человека. Такие данные могут понадобиться бизнесу перед выдачей ему кредита и ипотеки или приемом его на работу. Основные источники данных для Truv - зарплатные системы и банковские трансакции.

Согласно рейтингу, на втором месте списка расположился Apron, основанный бывшим главой финтех-компании Revolut в России Богданом Узбековым. Эта компания зарегистрирована в Великобритании. Занимается разработкой софта, который автоматизирует бухгалтерию для малого и среднего бизнеса. Замыкает тройку лидеров компания Polyn Technology, которую основали Дмитрий Годовский, Александр Тимофеев, Валерий Кривенко и Борис Маслов. Привлеченные инвестиции в стартап составили $15 млн. Штаб-квартира Polyn Technology находится в Израиле. Стартап разрабатывает нейроморфные чипы.

В первую пятерку рейтинга перспективных стартапов с российскими основателями также вошли Careerist, основанный Максимом Глубочанским, Иваном Цыбаевым и Максимом Гусаковым, а также Qummy, основателями которого в 2019 году стали Артем Симонянцев, Алексей Кислун и Евгений Писарев.