Украина получила от Японии более $950 млн по двум проектам Всемирного банка

В эту сумму входят грант в рамках проекта по ремонту жилья и ссуда правительства по проекту в сфере соцзащиты, отметили в украинском Минфине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более $950 млн поступило в бюджет Украины от Японии в исполнение проектов Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщили в украинском министерстве финансов.

"В государственный бюджет Украины поступило около $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению и социальной защите", - говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

В ведомстве пояснили, что в эту сумму входят грант Японии в размере $52,4 млн в рамках проекта по ремонту жилья (HOPE) и ссуда правительства Японии в $900 млн по проекту в сфере социальной защиты (INSPIRE). Средства будут направлены на восполнение расходов украинского бюджета на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи, добавили в Минфине.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии. Совет директоров Всемирного банка в начале декабря одобрил предоставление Украине этого займа под гарантии правительства Японии.

Ранее во Всемирном банке подсчитали, что по состоянию на середину декабря ВБ мобилизовал более $39 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины. В эту сумму входят "обязательства и обещания" таких стран-доноров, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.