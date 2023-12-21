Бюджет Омской области на 2024 год приняли с профицитом 0,9 млрд рублей

Доходы планируются на уровне 150,6 млрд рублей

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло во втором чтении региональный бюджет на 2024 и плановый период 2025-2026 годов с профицитом 0,9 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. Доходы региона в 2024 году планируются на уровне 150,6 млрд рублей (+21% к первоначальному бюджету на текущий год), расходы - 149,7 млрд рублей (+16,6%).

"Мы постарались максимально учесть все обязательные статьи, добавили бюджет развития", - заявил губернатор Виталий Хоценко.

Заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко рассказал ТАСС, что в бюджете на 2024 год доходы впервые превысили 150 млрд рублей. "Это исторический максимум для нашего региона. Мы смогли уже на этапе принятия предусмотреть основной объем расходов на исполнение социальных обязательств, а также сделали акцент на то, чтобы привлечь дополнительную целевую поддержку из федерального бюджета", - пояснил Чеченко.

В частности, в документ включена региональная доля софинансирования для привлечения 1,3 млрд рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли. "В фокусе внимания - ключевые задачи по реализации мероприятий национальных проектов, строительству и капремонту школ, продолжению модернизации первичного звена здравоохранения, - добавил зампред правительства. - В 2023 году мы привлекли в регион существенный объем инвестиций в рамках инфраструктурного бюджетного меню, в 2024 году продолжим пользоваться этим инструментом, предложенным федеральным правительством."

В декабре прошлого года омское заксобрание приняло бюджет на текущий год с дефицитом 4,3 млрд рублей, или 3,4% от доходов. Доходы были запланированы на уровне 124 млрд рублей, расходы - 128,3 млрд рублей.