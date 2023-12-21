Германия внесет €88,5 млн в Фонд энергетической поддержки Украины

В конце 2022 года правительство ФРГ уже перечислило в фонд €129,5 млн, отмечается в совместном заявлении МИД и Минэкономики Берлина

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии внесет дополнительно €88,5 млн в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный при Европейском энергетическом сообществе. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэкономики ФРГ.

"Министерство по делам экономики и защиты климата внесет через [национальную государственную банковскую группу] KfW долю в €54,3 млн, внешнеполитическое ведомство - €34,2 млн", - говорится в заявлении. Из фонда власти Украины финансируют закупки энергоносителей, запчастей и оборудования для объектов энергетической инфраструктуры, трансформаторов и генераторов.

Как отмечается, в конце прошлого года правительство ФРГ уже внесло в Фонд энергетической поддержки Украины €129,5 млн. Общий вклад Германии в нем составляет в общей сложности €218 млн, тем самым ФРГ является крупнейшим донором фонда, в который с февраля 2022 года всего поступило около €400 млн.

"Взносы в Фонд энергетической поддержки являются частью "зимнего пакета" оказанной в этом году правительством ФРГ помощи Украине объемом €1,6 млрд", - сообщается в заявлении германских ведомств. "Зимний пакет" включает в себя в том числе поставки средств ПВО, гуманитарную помощь.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года. Он призван аккумулировать средства для поддержки энергетического сектора страны от правительств, международных организаций и частных доноров.