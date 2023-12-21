Роскачество рассказало, как выбрать икру

В организации, в частности, посоветовали отдавать предпочтение крупным производителям, а также обращать внимание на условия реализации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. При выборе икры для покупки россиянам стоит отдавать предпочтение крупным и известным производителям. Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.

"Как выбрать качественную икру. При выборе икры стоит отдавать предпочтение крупным производителям, продукция которых известна и много лет присутствует на рынке", - говорится в сообщении.

Кроме того, важно обращать внимание на среднюю стоимость икры. Если продукт стоит ниже этой стоимости, то лучше воздержаться от покупки.

"Некоторые недобросовестные производители могут изготавливать смешанную имитированную с натуральной икрой, в чем мы убедились в ходе исследования. Натуральная икра при этом тоже может быть невысокого качества, а по маркировке это будет икра лососевая натуральная", - добавили в Роскачестве.

Кроме того, необходимо обращать внимание на условия реализации икры - она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Так, она должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой.

Также при выборе жестяной банки рекомендуется смотреть на ее целостность, убедиться в отсутствии вздутости. "Также нужно потрясти банку перед покупкой. Если услышали звук бултыхания, это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", - рассказали в Роскачестве.