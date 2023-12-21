В Думу внесли законопроект об обязательности соответствия продукции требованиям стандартов

В пояснительной записке отмечается, что проблема присутствия на рынке некачественной продукции является достаточно острой и чувствительной для различных групп населения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательность применение требований стандартов организаций и технических условий для изготовителя в случае его публичного заявления о соответствии продукции таким данным. Об этом она сообщила журналистам. Поправки вносятся в закон "О стандартизации".

Как отмечается в пояснительной записке, проблема присутствия на рынке некачественной продукции является достаточно острой и чувствительной для различных групп населения и, в первую очередь, для широкого круга обычных покупателей пищевой и промышленной продукции, товаров для детей, строительных материалов и другой продукции. "Так, например, по экспертным оценкам объём несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)", - утверждает автор документа. Необходимо отметить, что выборка при проведении исследований включала продукцию, выпускаемую как по стандартам организаций и техническим условиям (СТО/ТУ), так и по национальным стандартам (ГОСТ). По итогам исследований, продукция, выпускаемая по ГОСТу, в основном соответствовала его требованиям, в то время как продукция, выпускаемая по СТО/ ТУ, зачастую не соответствовала показателям, заявленным производителем продукции, считает депутат.

Значительная часть продукции производится по СТО/ТУ, особенно в части пищевой продукции и товаров народного потребления, где их доля составляет не менее 40%. При этом законодательно не предусмотрена обязательная проверка, экспертиза или регистрация СТО/ТУ как со стороны государства, так и со стороны независимых экспертных организаций. "Учитывая, что СТО/ТУ, по своей сути, являются внутренними нормативно-техническими документами предприятия, доступ к которым в соответствии с законодательством не предусмотрено, недобросовестные производители, используя данную ситуацию в своих интересах, пытаются снять с себя ответственность за выпуск продукции, не соответствующей обязательным требованиям", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан для повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ, документ предусматривает обязательность применения требований СТО/ТУ для изготовителей в случае его публичного заявления о соответствии продукции данным СТО/ТУ.

Законопроект также предусматривает установление обязательной процедуры регистрации СТО/ТУ в федеральном информационном фонде стандартов в случае публичного заявления производителя о соответствии произведённой продукции требованиям СТО/ТУ, что позволит решить две проблемы - открытость требований СТО/ТУ для контролирующих органов и необходимость проведения их экспертизы на соответствие всем действующим обязательным требованиям, считает автор документа.