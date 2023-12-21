Матвиенко заявила, что кабмин не намерен повышать налоговую нагрузку на бизнес

Спикер Совфеда сообщила, что правительство также не рассматривает вопрос об изменении шкалы НДФЛ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, а также не рассматривает вопрос об изменении шкалы НДФЛ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать <...> успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, она добавила, что изменение шкалы НДФЛ "тоже пока не рассматривается".

Председатель Совфеда отметила, что фактор стабильности выражается в том, что бизнес знает, что власть "не меняет каждый месяц правила игры, что она не меняет налоговое законодательство". "Он [бизнес] может в горизонте планировать свою деятельность, он может более глубоко анализировать, принимать меры роста для повышения эффективности", - подчеркнула Матвиенко, добавив, что это "очень важный, существенный фактор".