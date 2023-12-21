Украина импортировала рекордный за месяц суточный объем электроэнергии

Предыдущий максимальный показатель импорта зафиксировали 18 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украина импортировала из Молдавии, Румынии и Словакии рекордный за месяц суточный объем электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдавии. Общий объем - 6 630 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 563 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Предыдущий максимальный показатель импорта был зафиксирован 18 декабря и составил 6 371 МВт в час.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что импорт электроэнергии из других стран сейчас осуществляется практически в круглосуточном режиме. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 декабря заявил, что в нынешнем отопительном сезоне украинцы побили уже два рекорда потребления электроэнергии.

Украина, где из-за похолодания резко возросло потребление электричества, в первые дни декабря начала обращаться к Польше, Румынии и Словакии за аварийной помощью для поддержания баланса в своей энергосистеме. Энергетики призывают сограждан экономить электроэнергию и не включать в пиковые часы мощные приборы. С аналогичным призывом к бизнесу обратился Шмыгаль: он призвал магазины приглушить подсветку вывесок и витрин, а предприятия - пересмотреть свои производственные процессы с точки зрения энергоэффективности.