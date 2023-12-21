Эксперт заявила о восстановлении динамики открытия бизнеса в ЮФО до уровня 2019 года

Заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Ирина Ткаченко отметила, что это стало возможно благодаря господдержке

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Около 1 млн предпринимателей зарегистрировали свой бизнес в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2023 году, что свидетельствует о восстановлении рынка до уровня докризисного 2019 года. Об этом на площадке бизнес-форума "Деловое собрание Юга" заявила заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Ирина Ткаченко.

"Тяжелые времена и годы, которые мы переживали. 2019 год: количество юридических лиц, которые были зарегистрированы на юге России, - порядка миллиона предпринимателей разных форм собственности. Виден небольшой тренд к снижению в 2020 и 2021 годах. С 2022 года мы начинаем расти, и в 2023 году практически рынок восстановился, бизнес продолжают регистрировать, растить и вести. Мы практически восстановились к докризисным временам", - сказала Ткаченко.

Она продемонстрировала презентацию о состоянии рынка, по данным приведенной ею статистики, в Южном федеральном округе в период спада с 2020 по 2022 год были зарегистрированы от 940 тыс. до 960 тыс. предприятий различных форм собственности. В 2023 году бизнес в Южном федеральном округе открыли около 1 млн предпринимателей. По ее словам, положительная динамика стала возможна в том числе за счет господдержки.

Так, например, рост кредитного портфеля бизнеса в ЮФО за год достиг 20% к уровню 2022 года и составляет около 3,5 трлн рублей, преимущественно динамика связана с кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса, заявил заместитель начальника Южного главного управления Центрального банка РФ Александр Гостев.

"По тем программам, которые действуют по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в целом если говорить по корпоративному портфелю в Южном федеральном округе, то за год он вырос почти на 20% и на начало ноября составил порядка 3,5 трлн рублей. Если говорить о динамике, то она обеспечивалась в основном за счет кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Практически треть кредитов корпоративного портфеля приходится на долю субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал Гостев.

Он отметил, что кредитный портфель ЮФО на данный момент составляет 6% от всего кредитного портфеля в России. Касаемо субъектов малого и среднего бизнеса, за год их доля в общем кредитном портфеле ЮФО увеличилась на 6% и сейчас достигает 36%. Основным драйвером в ЮФО является Краснодарский край, кредитный портфель региона достигает 60% от всего объема кредитов, выданных в ЮФО, за год он вырос на 25,4% и составляет 2 трлн рублей. По словам Гостева, в основном в этом году займы в Краснодарском крае были востребованы среди компаний, работающих в сфере недвижимости, торговли и промышленности.

О форуме

Бизнес-форум "Деловое собрание Юга" и Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей начались в четверг в туристическом комплексе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, мероприятия будут проходить в течение двух дней.

Кризисный период в бизнесе в 2019 году был связан с пандемией коронавируса. В 2022 году в отношении России усилились санкции со стороны западных стран.