Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные авто

Председатель Совета Федерации считает, что делать это нужно поэтапно

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует переход чиновников на отечественные автомобили, но считает, что делать это нужно поэтапно - без "показушности" и "кампанейщины".

"Я приветствую переход на отечественные автомобили. Но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу", - рассказала она о перспективах перехода Совфеда на отечественный автопарк, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Говорить о том, какие именно автомобили могут быть закуплены, Матвиенко не стала. Она пояснила, что это сфера ответственности Управления делами президента РФ. "Какие это будут автомобили, будет решать Управление делами президента в диалоге с правительством, с автомобильными производителями. Но я бы предпочла, чтобы это были автомобили с максимальной локализацией, то есть не квазиотечественные, а [действительно] отечественные", - отметила спикер Совфеда.

По ее мнению, это будет мотивировать и стимулировать российских автопроизводителей дополнительно работать над качеством, техническими характеристиками. "Я давно езжу на "Аурусе", а до этого был "Мерседес". И вы знаете, мне очень нравится эта машина ["Аурус"] - удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", - надеется Матвиенко.

Однако, продолжила председатель верхней палаты парламента, отечественных автопроизводителей надо поддерживать. "Конкуренция большая. И западные, и иные - не только западные - государства заинтересованы в российском рынке. Они сюда идут и готовы производить. Так что нам надо быть конкурентоспособными", - резюмировала она.

Президент России Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур. Совет Госдумы 18 сентября решил с 2024 года закреплять в избирательных округах за депутатами только произведенные в России автомобили.