В районах Камчатки для сдерживания цен создадут транспортно-логистические хабы

До нескольких муниципальных районов региона можно добраться только по воздуху, что повышает стоимость продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Транспортные узлы создадут в удаленных районах Камчатки для сдерживания стоимости продуктов в селах, сообщил в послании органам власти глава региона Владимир Солодов.

"Мы уже приступили к проработке практических механизмов реализации этого закона о северном завозе, определили четыре транспортных узла на севере Камчатки, где предстоит создать транспортно-логистические центры. И в конечном счете все это приведет к дальнейшему сдерживанию цен на базовые продукты питания и товары первой необходимости", - сказал губернатор.

До нескольких муниципальных районов Камчатки можно добраться только по воздуху, что существенно повышает стоимость завозимой в населенные пункты продукции.