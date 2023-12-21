Скидки на транзит товаров с Украины через Молдавию продлили на 2024 год

По данным "Укржелдороги", с начала декабря 2023 года через территорию Молдавии перевезли 107 тыс. тонн украинских грузов, в ноябре - 237,5 тыс. тонн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Предоставление скидок на тарифы по транзитным перевозкам украинских грузов через территорию Молдавии продлено на 2024 год. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании "Укржелдорога" Валерий Ткачев

"Железная дорога Молдовы" продлила действие скидок, которые предоставила на тарифы на транзитные перевозки 2023 года, и на 2024 год. Отдельно также дали скидку на перевозку через Кучурган. <...> На сегодня мы имеем скидки по всем без исключения транзитным направлениям через территорию Молдовы. Прошу украинских грузоотправителей, если есть такая возможность, максимально везти грузы через территорию Молдовы", - сказал он на онлайн-встрече с перевозчиками Молдавии и Румынии. Слова Ткаченко передает профильное украинское издание Rail.insider.

По информации Ткачева, с начала декабря 2023 года через территорию Молдавии было перевезено 107 тыс. тонн украинских грузов, в ноябре - 237,5 тыс. тонн.

14 июля компания "Железная дорога Молдовы" согласовала предоставление скидки 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдавии в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.