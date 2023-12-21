Daihatsu приостановит работу всех своих заводов в Японии из-за скандала с краш-тестами

В компании не назвали сроков возобновления работы предприятий, передает NHK

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Автомобильная компания Daihatsu в течение следующей недели приостановит работу всех своих четырех заводов на территории Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в компании пока не назвали ориентировочных сроков возобновления работы предприятий. При этом, как подчеркивает NHK, длительный простой заводов Daihatsu может негативно сказаться на поставщиков автомобильных деталей и покупателях.

Ранее сотрудники Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии пришли с проверкой в головной офис Daihatsu. Они намерены изучить соответствующие документы и опросить руководство компании.

Возникшая проблема касается фальсификации сведений, предоставляемых Daihatsu для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. В апреле компания обнаружила такие нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Производство ряда моделей было приостановлено еще в апреле.

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.

За последние несколько лет японские автомобильные компании, включая Nissan Suzuki и Mazda, уже оказывались в центре скандалов с фальсификациями данных о выбросах.