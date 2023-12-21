"Газпром" сообщил об исполнении в России почти 78% договоров на догазификацию

По информации холдинга, жители РФ заключили с Единым оператором газификации, региональными операторами и независимыми газораспределительными организациями 1,081 млн договоров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россияне заключили уже 1,081 млн договоров на догазификацию с газораспределительными организациями, из которых почти 78% исполнены до границ участков, говорится в сообщении "Газпрома".

"На сегодняшний день жители России заключили с Единым оператором газификации (ЕОГ, ООО "Газпром газификация"), региональными операторами (РОГ) и независимыми газораспределительными организациями (ГРО) 1,081 млн договоров. Более 842 тыс. из них (77,9%) исполнено - сетевой газ подведен к границам домовладений. Три четверти этих работ выполняется силами ГРО группы "Газпром", - сказано в сообщении.

Также продолжается догазификация социально значимых учреждений - медицинских и образовательных, с которыми на сегодняшний день подписано уже более 430 договоров, почти половина из них (47%) исполнена.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

Выступая в октябре 2022 года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.