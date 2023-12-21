В ВАРПЭ заявили, что экспорт рыбной продукции по итогам 2023 года составит 2,3 млн тонн

Этот показатель соответствует уровню 2022 года, рассказал президент ассоциации Герман Зверев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта рыбной продукции по итогам 2023 года прогнозируется на уровне прошлого года - порядка 2,3 млн тонн. Об этом сообщил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"На основании статистических данных по объему экспорта рыбопродукции, непосредственно проходящей таможенную процедуру, и непосредственно из районов промысла, а также статистических данных по объему вылова (в 2023 году к 18 декабря), в текущем году объем экспорта прогнозируется на уровне прошлого года - порядка 2,3 млн тонн рыбопродукции", - сказал Зверев.

"Россия в следующем году сохраняет хорошие сильные позиции как минимум в четырех ключевых сегментах мирового рынка", - добавил он. Так, Россия в настоящее время занимает первое место в премиальном сегменте крабового рынка и контролирует порядка 2/3 мирового рынка. Также Россия занимает первое место на минтаевом рынке и на рынке трески в мире. А также второе место на рынке сельди.

В начале декабря Росрыболовство сообщало, что экспорт российской рыбной продукции в январе - ноябре 2023 года в натуральном выражении увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,1 млн тонн.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объем экспорта из России рыбы и морепродуктов, по данным Росстата, в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на 5% и составил 2,3 млн тонн.