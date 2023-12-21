Эксперты ожидают всплеска DDoS-атак на ретейл перед новогодними праздниками

Больше всего могут пострадать малые интернет-магазины

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число DDoS-атак на онлайн-ретейлеров в РФ может увеличиться в три раза в период до 31 декабря, говорится в исследовании, которое предоставило ТАСС компания StormWall (российский разработчик решений по информационной безопасности), полагают эксперты.

Вторая половина декабря, по мнению аналитиков, может отметиться таким всплеском атак из-за активной подготовки россиян к Новому году и Рождеству. Число покупок онлайн вырастет, и активность злоумышленников возрастет в сравнении с первой половиной месяца. Как считают в компании, жертвами DDoS-атак перед новогодними праздниками могут стать небольшие интернет-магазины, которые не имеют достаточного уровня защиты.

"Хакеры постараются воспользоваться возможностью извлечь выгоду, запуская DDoS-атаки на онлайн-магазины с целью вымогательства и шантажа. Также обострится конкурентная борьба между ретейлерами из-за высокого сезона", - предупреждают в StormWall.

К примеру, в прошлом году с 15 по 31 декабря рост числа атак на российские интернет-магазины повысился на 174%. Это ежегодное явление, напомнили эксперты.

И если в прошлом году было больше политически мотивированных DDoS-атак (ретейл пострадал меньше, чем обычно), то сейчас преобладают традиционные атаки, в том числе с целью получения выгоды, отметили в StormWall.