"Яндекс пэй" запустил возможность офлайн-оплаты

По информации пресс-службы сервиса, покупки можно будет сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами "Плюса"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сервис "Яндекс пэй" запустил офлайн-оплату покупок в магазинах, сообщили в пресс-службе сервиса. Покупки можно будет оплатить баллами "Плюса", сообщили в пресс-службе сервиса.

"Яндекс пэй" запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами "Яндекс плюса" - при оплате картой любого банка с помощью приложения Яндекс пэй", - отметили в пресс-службе.

Для оплаты покупок нужно отсканировать QR-код в приложении "Яндекс пэй" или показать его на кассе магазина.

Пользователи, которые уже платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать "Пэй" для оплаты. "Пэй" обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0", - уточнили в пресс-службе.