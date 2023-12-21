Рыбопромышленники ожидают по итогам года рекордного вылова иваси

Он может составить около 550 тыс. тонн, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вылов дальневосточной сардины - иваси - по итогам 2023 года может вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом, до рекордных 550 тыс. тонн. Об этом заявил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Рекордный вылов иваси в текущем году. Я думаю, по итогам года к 550 тыс. тонн мы выйдем. Это в 2 раза больше, чем в минувшем году, в 10 раз больше, чем 7 лет назад", - сказал Зверев.

Он отметил, что такие объемы по вылову сардины иваси сохранятся в ближайшие 2-4 года. "Это означает, что с этим объемом надо серьезно работать и предлагать его рынку", - считает Зверев.

"Сейчас очень важно, чтобы и рыбопереработчики, и ретейлеры с большим интересом отнеслись к этой продукции, к ее продвижению на рынке", - добавил он.

В конце октября Росрыболовство сообщило, что российские рыбаки к 1 ноября 2023 года добыли 354 тыс. тонн сардины иваси, что на 92% выше показателя за аналогичный период прошлого года.