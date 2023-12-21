Международный арбитраж приступает к рассмотрению иска EZ к ООО "Газпром экспорт"

Чешская национальная энергетическая компании ранее подала иск на сумму около $45 млн

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Международный арбитраж, в который чешская национальная энергетическая компания EZ обратилась 8 февраля 2023 года с иском на сумму свыше 1 млрд крон (около $45 млн) к ООО "Газпром экспорт", приступает к его рассмотрению. Об этом пресс-служба EZ сообщила на своем сайте.

"Компания EZ формально 8 февраля 2023 года начала [процесс международного] арбитража, направив иск к компании ООО "Газпром экспорт", - отмечается в сообщении. - Вчера арбитражный процесс перешел к новой фазе, в которой рассматривается реализация иска [с требованием выплаты] суммы, превышающей 1 млрд крон. EZ требует компенсировать причиненный ущерб, который возник из-за сокращения поставок [российского] природного газа в 2022 году [подразделением] ООО "Газпром экспорт". Решение по арбитражному делу принимается состоящим из трех членов арбитражным судом в Женеве".

Председатель правления и генеральный директор EZ Даниэл Бенеш утверждал ранее, что ООО "Газпром экспорт" якобы не выполнило контрактные обязательства по поставкам в 2022 году газа в Чехию. Ущерб для EZ, как он сказал, "составил сотни миллионов - миллиарды крон".

Российский газ в Чехию поступал по трубопроводу "Северный поток". В конце августа 2022 года "Газпром" был вынужден остановить прокачку по газопроводу из-за необходимости ремонта турбин. С 27 июля трубопровод был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения компанией Siemens контрактных обязательств и западных санкций. В конце сентября 2022 года в результате диверсии были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2", использование "Северного потока" было остановлено.