Белгородская область рассчитывает на создание ОЭЗ в Шебекино в 2024 году

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владислава Епанчинцева, эта мера также позволила бы ускорить темпы восстановления крупных предприятий, которые оказались повреждены в результате обстрелов со стороны войск Украины

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Бизнес в Белгородской области рассчитывает, что предложение по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекино, которое поддержал президент РФ Владимир Путин, может быть реализовано уже в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил на площадке бизнес-форума "Деловое собрание Юга" уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев.

"Поскольку Владимир Владимирович Путин дал зеленый свет этому проекту, ожидаем, что в следующем году он состоится. Если будет особая экономическая зона, это, конечно, сильно упростит восстановление производств, потому что многие предприятия продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам, не работая фактически, то есть у них отсутствует денежный поток. Особую экономическую зону мы очень ждем", - сказал Епанчинцев.

Он отметил, что создание ОЭЗ в Шебекино позволило бы в том числе ускорить темпы восстановления крупных предприятий в Шебекино, которые оказались повреждены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Так, по его словам, сейчас у таких предприятий возникают проблемы с кредитованием, так как банки оценивают их возможное залоговое имущество фактически в ноль рублей, существует сложность и со страхованием их имущества.

Объем уже оказанной предприятиям господдержки составляет около 1,8 млрд рублей, до конца 2023 года планируется, что предприятиям доведут еще 2 млрд рублей господдержки. В целом ущерб бизнесу оценен практически в 10 млрд рублей.

Ранее глава государства заявил о необходимости поддержать создание на территории Шебекинского округа ОЭЗ и поручил правительству РФ внести соответствующие предложения в самое ближайшее время. По словам президента, нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики. Минэкономразвития РФ вместе с Белгородской областью уже прорабатывают предложение по созданию особой экономической зоны на территории Шебекино.

Бизнес-форум "Деловое собрание Юга" и Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей начались в четверг в туристическом комплексе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, будут проходить в течение двух дней. В мероприятиях примут участие более 200 предпринимателей и представителей бизнес-сообществ из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Краснодарского края и Крыма. Основными вопросами деловой повестки являются темы создания новых рабочих мест, недостатка трудовых ресурсов, развития предпринимательства, роста издержек, нестабильности курса рубля.