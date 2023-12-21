Центробанк Турции повысил учетную ставку до 42,50%

Ставку повысили на 250 базисных пунктов

СТАМБУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 42,50%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 40% до 42,50%", - говорится в сообщении по итогам последнего в уходящем году заседания ЦБ.

В ноябре турецкий ЦБ повысил ставку до 40%, аналитики не исключали, что коридор повышения ставки может составить 250-500 базисных пунктов, что укладывается в логику политики, которую регулятор проводит с июня.