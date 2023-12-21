В Новосибирской области построят два новых завода в сфере металлообработки

Их выход на проектную мощность планируется в 2029 году

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Завод горячего цинкования и производство оборудования контактной сварки построят в Новосибирской области. Их выход на проектную мощность планируется в 2029 году, сообщили в пресс-службе корпорации развития региона.

"Проекты строительства завода горячего цинкования и производства металлоконструкций, а также завода по производству оборудования контактной сварки были одобрены вчера на Совете по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. Оба проекта сопровождает Корпорация развития Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Инвестором первого проекта выступает ООО "Стройтехнологияконстант". Проект компании предполагает производство металлоконструкций для строительства высокотехнологичных дорог, железнодорожных магистралей и энергетического комплекса, а также горячее цинкование металлоконструкций, в том числе для своих нужд, чтобы исключить необходимость закупки у других производителей. Планируемый объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Объем производства - 20 тыс. тонн продукции в год. На предприятии планируется создать 120 новых рабочих мест. На проектную мощность предприятие выйдет в 2029 году. Запуск планируется в 2024 году.

Второй проект - это импортозамещающее производство оборудования контактной сварки. Инвестором проекта выступает ООО "Центр машиностроения и металлообработки роден". В рамках проекта компания планирует отказаться от арендованных площадей и построить собственный производственный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. м, который будет в 5 раз превышать площадь существующего производства. Планируемый объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Будет создано 110 новых рабочих мест. Планируемый объем производства - 100-150 единиц оборудования и станков в год. Первую очередь завода планируется запустить в 2025 году. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2029 году.