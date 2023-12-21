Путин назвал М-12 отличным примером реализации масштабного проекта

Президент отметил, что "это отличный пример и хороший ориентир на будущее"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство автодороги М-12 в опережающие сроки - это отличный пример реализации масштабного инфраструктурного проекта, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска трассы до Казани.

"Я благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю вас за огромный труд, за высокий темп работы и, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика. Это очень важно: за такой короткий срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее", - сказал Путин.