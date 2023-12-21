Стоимость строительства трассы М-12 от Москвы до Казани составила менее 900 млрд рублей

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко отметил, что "километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда"

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани составила менее 900 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко после запуска движения по дороге.

"810 км - меньше 900 млрд рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда", - сказал он.

Ранее 21 декабря было запущено движение по автотрассе М-12 "Восток" до Казани. Команду на начало движения по дороге дал президент России Владимир Путин.

"Самое главное, почему нам удалось не поднимать здесь цены, - короткие сроки. Потому что, чем дольше ты строишь, тем это дороже. <…> Тут всем было выгодно построить ее [трассу] быстро: для страны, для подрядчиков, для каждого из нас", - отметил председатель правления госкомпании.

Федеральная трасса М-12 "Восток", являющаяся частью транспортного маршрута "Россия", строится рекордными темпами. Запуск движения на этом участке произошел на 7 месяцев раньше запланированного срока. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12, а 6,5 часов.