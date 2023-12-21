Лавров заявил, что Тунис не обращался к России за финансовой помощью

По словам главы МИД РФ, в Тунисе "четко видят пути развития" страны

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. Тунисская сторона не обращалась к России за финансовой поддержкой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

"Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос, они к нам не обращались за помощью, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва предложить Тунису какую-либо альтернативу на фоне отказа президента страны от пакета помощи МВФ. - Я исхожу из того, что они четко видят пути развития своей страны, включая развитие, оживление своей экономики".

По словам Лаврова, в рамках реформ, которые президент Туниса осуществляет с 2021 года, принято твердое решение расплачиваться со всеми долгами, которые Тунис накопил за прошлые годы. "Мы не обсуждали конкретно их отношения с Международным валютным фондом, но я не исключаю, что в этих отношениях они как раз руководствуются желанием избавиться от долгового бремени", - указал министр.