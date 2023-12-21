Передовые инженерные школы в 2024 гjle получат на бюджетный рубль 1,72 частного рубля

Как напомнил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в России уже создано 50 передовых инженерных школ в 32 регионах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес в будущем году инвестирует в передовые инженерные школы (ПИШ) более чем в полтора раза больше средств, чем госбюджет. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы очень часто говорим: желательно, чтобы бизнес больше вкладывался в исследования и разработки. Так вот, передовые инженерные школы - я упоминал про софинансирование. Мы посмотрели: в 2024 году на каждый бюджетный рубль, то есть рубль, который дает на этот проект государство, - 1 рубль 72 копейки дает бизнес. Это очень хороший пример того, как мы изменили отношение. И чем больше таких проектов, тем, конечно, эффективнее будет сфера исследований и разработок", - рассказал Фальков.

Как напомнил министр, в стране уже создано 50 передовых инженерных школ в 32 регионах, из них 20 добавились в уходящем году. Каждая ПИШ создается с высокотехнологичной компанией-партнером. Задача такой компании - участвовать в софинансировании исследований и трансформации образования, делиться кадрами и ставить реальные инженерные задачи студентам.

Интерес бизнеса к участию в ПИШ весьма велик: Фальков напомнил, что конкурс среди компаний в 2023 году возрос с трех до семи заявок на одну школу. В качестве примера наиболее успешного взаимодействия в рамках ПИШ министр привел сотрудничество Казанского федерального университета с КАМАЗом, и Донского государственного технического университета с Ростсельмашем.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.