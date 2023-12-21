Даванков предложил Мишустину ввести налоговый вычет на покупку отечественного авто

Как отметил вице-спикер Госдумы, реализация такой инициативы позволит увеличить количество семей, которые смогут купить автомобиль

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает дать возможность гражданам РФ получить налоговый вычет при покупке нового отечественного автомобиля. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать", - указал парламентарий в письме.

Даванков отметил, что реализация такой инициативы позволит увеличить количество семей, которые смогут купить автомобиль, "хотя сейчас не имеют для этого финансовой возможности". "Более того, такой налоговый вычет позволит также увеличить спрос на отечественные автомобили, что будет способствовать импортозамещению в автомобильной отрасли", - полагает вице-спикер Госдумы.

Он также ссылается на данные ассоциации "Российские автомобильные дилеры", согласно которым разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести ухудшилась по сравнению с 2013 годом. "В 2013 году для покупки нового автомобиля в среднем требовалось 28 месячных зарплат, а для покупки подержанного около 11. В середине 2023 года за новый автомобиль нужно было отдать почти 40 зарплат, а за подержанный почти 20. При этом на конец первого полугодия 2023 года стоимость новой машины в РФ в среднем приближалась к 3-4 млн рублей, а с пробегом составляла около 1,3-2 млн рублей", - отметил Даванков в письме.