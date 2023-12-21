Путин заявил, что построение "экономики предложения" позволит избегать всплесков цен

Президент считает нужным обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Построение экономики предложения на российском рынке позволит в будущем избежать всплесков цен на отдельные товары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Подчеркну, построение именно такой экономики - экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы", - указал он, отметив, что на внутреннем рынке РФ нужно обеспечить достаточное предложение товаров.