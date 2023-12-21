Путин призвал обеспечить достаточное предложение товаров на российском рынке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. На внутреннем рынке РФ нужно обеспечить достаточное предложение товаров, как потребительского сегмента, так и инвестиционного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею ввиду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование", - сказал он.