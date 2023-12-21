Россия в начале декабря отправила в Чили первую партию рыбьего жира

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что до конца 2023 года будет отгружено еще порядка 80 тонн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия в начале декабря 2023 года отправила первую партию рыбьего жира в Чили. До конца 2023 года будет отгружено еще порядка 80 тонн, сообщил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"5 декабря впервые произошла отгрузка контейнера рыбьего жира в Чили. До конца года еще порядка 80 тонн отгрузим", - сказал он.

Зверев также отметил, что в настоящее время экспортируются "очень незначительные" объемы рыбьего жира.

"Рыбий жир - это побочный продукт, который происходит от переработки рыбной продукции. Пока речь идет о сотнях тонн, может быть, тысяче тонн. Но хорошая перспектива", - заявил президент ВАРПЭ.