Путин назвал минимальным уровень бедности в России

Президент призвал свести этот показатель к нулю

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уровень бедности в РФ в 2023 году будет на историческом минимуме, но нужно его и вовсе сводить к нулю. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Вообще это слово не очень хорошее - бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году", - сказал Путин. "Но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, - для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться", - подчеркнул он.

По словам главы государства, нужно наращивать производительность труда, повышать эффективность экономики и социальной сферы в целом, делать это на основе внедрения принципов бережливого производства, автоматизации цифровых решений в управлении, широкого использования технологий искусственного интеллекта.

"В этой связи ожидаю, что сегодня коллеги отдельно остановятся на такой важной теме, как развитие отечественной индустрии промышленных роботов. И, конечно, надо формировать новые требования к системе профессионального образования, к подготовке и переподготовке рабочих и инженерных кадров, управленцев, запускать новые и расширять действующие программы", - указал президент. Путин рассказал, что попросил правительство разработать пятилетний прогноз кадровой потребности экономики. "Сделать это нужно в разрезе отраслей и профессиональных квалификаций. Такой прогноз должен не только регулярно обновляться с учетом состояния рынка труда, но, что принципиально важно, он должен учитываться при установлении контрольных цифр приема в колледжи и техникумы, училища и вузы, при формировании и расширении программ профессиональной переподготовки", - сказал он.

Путин также попросил правительство выстроить систему мотивации учебных заведений, оценки эффективности их руководителей, чтобы они были заинтересованы в подготовке специалистов именно по тем направлениям, которые востребованы на рынке труда.