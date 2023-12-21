Нижегородская область введет сертификаты на продукты для жителей ЛНР и ДНР

В бюджете предусмотрели финансирование из расчета 415 рублей на человека в день

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. В Нижегородской области с января 2024 года запустят систему сертификатов, по которым переехавшие из ЛНР, ДНР и Украины жители региона смогут покупать себе продукты, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"В январе 2024 года запустим в регионе новый механизм предоставления мер социальной поддержки: жители, переехавшие с территорий ДНР, ЛНР и Украины, смогут самостоятельно покупать продукты или другие необходимые товары в магазинах партнерской сети", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в бюджете предусмотрено финансирование из расчета 415 рублей на человека в день. В регионе создадут электронные сертификаты, база которых доступна магазинам-партнерам. Ежемесячно туда будут зачислять средства с учетом квоты на покупку товаров. Человек при оплате на кассе должен будет сообщить о том, что хочет совершить покупки именно по электронному сертификату, предъявить в качестве ключа доступа к системе свою карту "Мир". Далее средства спишут автоматически. Узнать о том, каков остаток суммы, участник программы сможет в личном кабинете на "Госуслугах". Потратить средства можно именно за тот период, на который они начислены, поскольку остаток не переводится на следующий период.

Никитин добавил, что ранее регион самостоятельно организовывал закупку и доставку продуктов людям, переехавшим в Нижегородскую область из ДНР, ЛНР и Украины, но им предоставляли определенный набор продуктов, свободы выбора по большей части не было.

Глава региона отметил, что Нижегородская область - первый регион, который внедряет такую меру соцподдержки.