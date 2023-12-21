В АТОР сообщили о росте стоимости новогоднего отдыха в Таиланде на 25%

По данным Ассоциация туроператоров России , спрос на отдых в период новогодних праздников за рубежом вырос за год в среднем на 35%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Таиланде в период новогодних праздников выросла за год для россиян на 24,5%, в Турции - на 20%, в ОАЭ - на 11%, в Египте - на 10,5%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Диапазон рублевых средних чеков туров на Новый год и каникулы в Таиланд, по данным крупных туроператоров, за год повысился со 130-135 тыс. рублей на человека до 150-180 тыс. рублей (+24,5%). По ОАЭ повышение рублевого среднего чека новогоднего тура составило около 11% (со 137 до 153 тыс. рублей на человека), по Египту - 10,5% (с 86 до 95 тыс. рублей на человека), по Турции - около 20% (с 73-80 до 88-96 тыс. рублей на человека)", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, спрос на новогодний отдых за рубежом вырос за год в среднем на 35%. За границей по всем направлениям в период с 25 декабря по 8 января отдохнут около 500 тыс. туристов из России, рассказал вице-президент ассоциации по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Наибольшим спросом среди зарубежных направлений на новогодние праздники пользуются турпоездки в ОАЭ, Таиланд, Египет, Турцию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Кубу. В топ-10 также вошли Абхазия и Индонезия. Из направлений с максимальным приростом к прошлому году туроператоры выделяют ОАЭ, Таиланд, страны Юго-Восточной Азии, направления с низкой базой прошлого года - Маврикий, Вьетнам, Хайнань и Индонезию. У ряда компаний вырос спрос на Египет.