Путин считает, что план привести 85% дорог в нормативное состояние выполнят в 2024 году

Глава государства сообщил, что сейчас этот показатель составляет 83%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что план привести в нормативное состояние 85% дорог в крупнейших агломерациях будет выполнен досрочно, уже в следующем году. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства сообщил, что сейчас этот показатель составляет 83%.

"Мы продолжаем нашу повестку инфраструктурного развития и на уровне регионов, муниципалитетов. На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях", - констатировал Путин, подчеркнув, что "работы идут с опережением графика".

"Очень рассчитываю, что также раньше намеченного срока, то есть уже в следующем году, мы выйдем на целевой показатель, а именно - 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии", - указал президент. По его мнению, "это высокая планка, непростая, но вполне реалистичная для достижения".

Приведение 85% дорог в крупнейших агломерациях является одной из национальных целей к 2030 году. В послании парламенту в феврале 2023 года глава государства также говорил, что считает выполнимой задачу достичь этой цели раньше установленного срока.

На нынешнем заседании Путин также вернулся к своим заявлениям на недавнем форуме "Россия зовет!". "В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", - отметил президент. "Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечить приток капитала в важнейшие перспективные точки роста российской экономики", - подчеркнул он.