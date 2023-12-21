В Литве заявили, что порт Клайпеды достиг критической точки по падению грузооборота

Президент ассоциации компаний по обработке морских грузов Вайдотас Шлекис отметил, что рост показателей в 2024 году при благоприятных обстоятельствах может составить до 10%

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы по падению показателя перевалки грузов достиг критического уровня. С такой оценкой выступил перед журналистами президент ассоциации компаний по обработке морских грузов Вайдотас Шлекис.

"Мы находимся в критической точке, по грузообороту достигли дна", - признал он.

По мнению президента ассоциации, в 2024 году можно надеяться на постепенный рост показателей. Такая перспектива связана, по его словам, с ростом промышленного производства и потребления как в Литве, так и на экспортных рынках.

"Буду осторожным оптимистом. Рост возможен на уровне от 5% до 7%, а при благоприятных обстоятельствах - до 10%", - сказал Шлекис. Многое, по его оценке, будет зависеть от геополитической обстановки. "Все очень неопределенно. Гарантий привлечения новых грузов не даст никто", - заявил Шлекис.

По насыпным грузам перевалка Клайпедского порта по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 5%, жидких - на 6%, по генеральным грузам - на 11%.