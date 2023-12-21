Госфинансирование проекта по станкостроению на три года составит около 130 млрд рублей

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в рамках федпроекта планируется до 2030 года создать и модернизировать более 70 предприятий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Почти 130 млрд рублей заложено в бюджете на ближайшие три года на финансирование федерального проекта по станкостроению. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы актуализировали и федеральный проект по станкостроению. При поддержке Михаила Владимировича (Мишустин, премьер-министр РФ - прим. ТАСС) запланировали беспрецедентное для отрасли госфинансирование - почти 130 млрд рублей на трехлетку", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что в рамках федпроекта планируется до 2030 года создать и модернизировать более 70 предприятий, что позволит выпустить свыше 170 тыс. станков и обрабатывающих центров, а также повысить уровень роботизации отечественных производств.

Говоря о химической отрасли, вице-премьер - глава Минпромторга РФ отметил, что по многим веществам наблюдается высокий уровень зависимости от импорта.

"Мы хотим возобновить производство порядка 500 продуктов. Начинаем с базовых цепочек для развития мало- и среднетоннажной химии на нашем сырье. Подключаем научные организации к разработке и производству веществ, необходимых в минимальных объемах. И за счет предусмотренных бюджетом средств простимулируем инвестиции в создание около 150 новых производств, которые должны увеличить вклад химической промышленности в ВВП с 7 трлн до 10 трлн рублей", - сказал Мантуров.

О мерах поддержки промышленности

Такие меры, как субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, займы из Фонда развития промышленности и преференции по специнвестконтрактам, обеспечили в 2023 году инвестиции суммарно на 450 млрд рублей.

"Вместе с тем емкие проекты техсуверенитета потребовали дополнительной господдержки, которую Вы, Владимир Владимирович, одобрили. Включая выделение средств ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС), кластерную инвестплатформу и промипотеку, обеспечивающие совокупные вложения еще на 1,2 трлн рублей в текущем году. В сочетании с мероприятиями других госпрограмм, СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений - прим. ТАСС) и Фабрики проектного финансирования это составляет более 2 трлн рублей", - добавил зампред правительства, обращаясь к главе государства.