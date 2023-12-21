Силуанов: волатильность цен на нефть не помешает исполнению бюджета на следующие три года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Все обязательства бюджета РФ на следующие три года будут выполнены, несмотря на волатильность цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Важно также, что мы при формировании доходов учитывали бюджетное правило, которое предусматривает выполнение наших обязательств при цене на день $60 за баррель. При этом мы понимаем, что, несмотря на волатильность цен как в ту, и в другую сторону, все обязательства бюджета - будь то изменения ценовых показателей на сырьевые товары или из-за ограничений, которые вводятся - все наши обязательства будут выполнены. Вот именно такой принцип был заложен", - сказал Силуанов.