"Билайн" отменит безлимитные звонки на Украину у некоторых тарифов

В частности, речь идет о тарифах "Звонки без границ. Архив 03.2020" и "Звонки без границ"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" с 21 декабря 2023 года отключит в некоторых архивных тарифах опцию безлимитных звонков на Украину, говорится в сообщении компании.

"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное смс-уведомление", - отмечается в сообщении.

В частности, будут отключены тарифы "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина" и "Звонки на Украину".